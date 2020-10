Eros Ramazzotti, torna l’amore con Marica: famiglia riunita

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sono stati immortalati insieme per le vie di Milano, i ben informati suggeriscono un ritorno di fiamma.

Solo un anno fa Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli avevano annunciato la decisione di separarsi. Una decisione che era stata presa insieme, senza troppi scossoni o litigi, e che non aveva precluso ai due ex coniugi di rimanere in buoni rapporti. Qualche tempo dopo la modella bergamasca ha intrecciato una relazione con Charlie Vezza, ma adesso è tornata single e sembra disposta a riallacciare i rapporti con il suo ex marito.

Il primo riavvicinamento è avvenuto quest’estate, quando il cantante ha avuto problemi alla spalla ed è stato costretto a farsi operare. Data la situazione, l’ex moglie gli è stata accanto per la cura dei figli ed anche come supporto morale. D’altronde Marica ha sempre detto che l’amore per Eros non svanirà mai e sarà un capitolo sempre aperto della sua vita. Un sentimento che la modella ha detto di provare “Adesso più che mai”.

Eros Ramazzotti di nuovo insieme a Marica Pellegrinelli

I due di recente sono stati immortalati insieme per le vie di Milano. L’occasione era quella del primo giorno di scuola dei figli. Il cantante e la modella ci hanno tenuto ad accompagnarli insieme, con Eros che teneva la mano al piccolo Gabrio Tullio e Marica che la teneva alla figlia Rafaela Maria. I paparazzi ed i presenti hanno notato gli sguardi di complicità dei due ed hanno avanzato l’ipotesi che il primo giorno di scuola non fosse proprio l’unico motivo di riunione.

A confermare l’ipotesi di un ritorno di fiamma è il settimanale ‘Nuovo‘, nel quale si leggono le parole di un amico del cantante. Questo ha spiegato che Marica vuole tornare insieme ad Eros: “Lei è stata molto insistente, vorrebbe provare a riunire la famiglia”. Un’ipotesi che fa saltare di gioia i fan della coppia, che non hanno mai smesso di sperare in un ritorno di fiamma.