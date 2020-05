Eros Ramazzotti Marica Pellegrinelli | “Sono tornati insieme”

La coppia Eros Ramazzotti Marica Pellegrinelli sarebbe tornata ad essere tale, dopo la separazione dell’anno scorso. Anche se c’è chi dice no.

Nel corso della scorsa estate, Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si lasciarono. Ma dopo diversi mesi lontani l’uno dall’altra e con delle presunte nuove frequentazioni reciproche, sembra che alla fine i due siano tornati insieme.

Da qualche giorno non si parla che di un ritorno di fiamma tra il cantante e la modella, anche se nessuno dei due ha confermato l’indiscrezione. È Novella 2000 ad affrontare l’argomento, affermando che tra i due sia tornata la serenità. Il 56enne romano e la 31enne bergamasca starebbero trascorrendo la quarantena insieme, e l’amore sarebbe di nuovo venuto alla luce anche grazie all’opera di mediazione di Aurora Ramazzotti, la figlia che Eros ha avuto nel 1996 da Michelle Hunziker. A fare da contraltare a questo gossip è però Dagospia, che invece parla di inesistenza di qualsiasi tipo di ritorno insieme per Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli.

Eros Ramazzotti Marica Pellegrinelli, Dagospia smentisce che siano tornati insieme

“Non sono tornati insieme, si sono solamente riavvicinati per amore dei loro figli. Tornando ad Aurora, pochi giorni fa la ragazza aveva rilasciato delle dichiarazioni al settimanale ‘Oggi’, spiegando come suo padre detesti essere coinvolto in qualsiasi voce di gossip. “Detesta il chiacchiericcio gratuito basato sul niente, senza dichiarazioni ufficiali o foto che possano dimostrare una affermazione. Ancor di più poi se tirano in ballo la sua famiglia”.

