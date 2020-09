Durante un suo intervento su Rai Radio 2, Eros Ramazzotti operato alla spalla svela come sta ed il perché di questo intervento chirurgico necessario.

Nel corso di una intervista concessa alla trasmissione ‘I Lunatici’ su Rai Radio 2, Eros Ramazzotti fa sapere di essere stato operato ad una spalla. “La mia estate ha visto convalescenza e fisioterapia farla da padrone”, dice il 56enne cantaautore romano. Tutta colpa di una rovinosa caduta che ha dovuto richiedere un intervento chirurgico per aggiustare la situazione.

Un pò l’impatto, un pò il fisico non più resistente come un tempo, ed ecco che l’amatissimo interprete di tanti brani di successo ha dovuto sottostare ad un percorso riabilitativo importante. Nei giorni scorsi lui ha preso parte all’evento live andato in scena all’Arena di Verona “per aiutare il settore della musica, fortemente colpito dalla crisi economica legata alla epidemia di Covid”. Da febbraio non ci sono più concerti con la presenza del pubblico. Questo ha causato dei danni enormi per il settore della musica, ed anche il mercato discografico ha subito un contraccolpo importante.

Eros Ramazzotti operato, colpa di una brutta caduta

Lo stesso vale anche per cinema e teatro, oltre che per gli avvenimenti sportivi. Tutto ciò si ripercuote ovviamente sulle famiglie dei lavoratori coinvolti in questa crisi. “Noi artisti riusciamo a cavarcela, ma altri che lavorano duro hanno molte più difficoltà. E dare loro una mano è un qualcosa di importante”. Poi Ramazzotti ha parlato anche degli effetti sull’aspetto prettamente umano che il lockdown in primavera ha avuto. “Vedo un aumento preoccupante di episodi gravi, contro le persone e contro l’ambiente. C’è tanta cattiveria in giro e l’omicidio di Willy a Colleferro ne è la dimostrazione”. Così come anche l’aumento, certificato da dati statistici, dei casi di femminicidio. Non solo in Italia ma in tutto il mondo.

