Sguardo solare e furbetto, oggi è l’attrice italiana più famosa nel mondo. L’avete già riconosciuta?

Bellissima, affascinante, è una delle poche ad aver saputo esportare la bellezza italiana nel mondo nel solco delle grandi attrici nostrane che l’hanno preceduta nel duro lavoro di tenere alto il nome dell’Italia nel mondo.

Leggi anche –> Riconoscete la regina della tv italiana da ragazza? Oggi compie 70 anni

Leggi anche –> Viso serio e arrabbiato, oggi è la cantante più sexy d’Italia: la riconoscete?

L’avete riconosciuta? Si tratta della bellissima Monica Bellucci. Scopriamo qualcosa di più sull’attrice che da anni ormai ha raggiunto una dimensione internazionale.

Leggi anche –> Deva Cassel segue le orme di mamma Monica Bellucci e incanta tutti

Chi è Monica Bellucci, da modella ad attrice: la sua carriera

Nata a Città di Castello il 30 settembre 1964, Monica Bellucci si diploma al Liceo Classico e s’iscrive a Giurisprudenza. Sarà proprio in quel periodo che comincia a lavorare come modella per potersi pagare gli studi. Il successo sulle passerelle la porta ad abbandonare l’Università per dedicarsi a tempo pieno al lavoro di indossatrice e nel 1988 si trasferisce a Milano dove diventa una delle modelle più richieste. Nel 1989 viaggia per tutto il mondo, sfilando in palcoscenici come Parigi e New York. Nel contempo sviluppa l’idea di cominciare una carriera come attrice, idea che diventa realtà nel 1991, quando recita una piccola parte in ‘La Riffa‘ di Francesco Laudadio.

Nel 1992 Francis Ford Coppola s’innamora di lei e la sceglie come moglie di Dracula per la trasposizione cinematografica del libro di Bram Stoker. Quel ruolo le concede la ribalta internazionale e cominciano a fioccare proposte lavorative in ambito cinematografico. Nel 1997 viene scelta come protagonista del calendario Pirelli. Seguiranno ruoli in film cult come ‘Malena‘ e ‘Matrix‘, in pellicole d’autore come ‘Baaria‘ e film disimpegnati come ‘Manuale d’Amore‘.

Per quanto riguarda la vita privata, Monica si è sposata una prima volta con il fotografo italo-argentino Claudio Carlos Basso. I due divorziano nel 1994 e la Bellucci rimane single fino al 1999, quando s’innamora perdutamente di Vincent Cassel. Gli attori vengono travolti dalla passione e si sposano in quello stesso anno. Dal loro matrimonio nascono due bambine Deva (2004) e Léonie (2010).