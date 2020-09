Grande Fratello, scontro Fulvio Abbate Francesco Oppini: l’accusa pesante

Fulvio Abbate è tornato a parlare dopo l’esclusione dalla casa del Grande Fratello: ecco tutta la verità sugli scontri con Francesco Oppini

Fulvio Abbate è stato il primo eliminato dal Grande Fratello nell’ultima puntata. E così ha commentato durante il format Instagram, CasaChi, rispondendo alle domande dei giornalisti. In particolar modo si è soffermato su Francesco Oppini, visto che i due si sono scontrati spesso: “Il peggiore che dimora in quella Casa si chiama Oppini. Ha una tracotanza da capoclasse. Ma chi ca*zo glieli ha dati i baffi, ossia i gradi?”. Ma non solo, il giornalista ha indicato anche chi gli mancherà di più, ossia Massimiliano Morra: “Mi mancherà, è un caro ragazzo. Lui avrebbe potuto mandare a quel paese Francesco Oppini”. Poi ha aggiunto: “Oppini è stato lì con la Madonna di Loreto della situazione, ovvero la Gregoraci, facendo una specie di setta. Ma chi ha dato lo scettro del comando a Oppini?”.

Grande Fratello, Fulvio Abbate su Garko

Infine, lo scrittore ha parlato del coming out in diretta tv di Gabriel Garko al GF Vip: “Una pepita mediatica notevole”. Infine, ha concluso: “Pensavo si aprisse una discussione sui diritti LGBT, invece silenzio totale. Sarebbe stato opportuno per lanciare una sciaruppa ai ragazzi gay che aspettano una parola per innalzare il proprio sentimento di liberazione”. Mai banali le sue dichiarazioni.