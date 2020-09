Benevento Inter Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

La partita tra Benevento e Inter è il recupero della prima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Torna la Serie A TIM con un turno infrasettimanale che si prospetta davvero ricco di emozioni e coinvolge le squadre che hanno concluso in ritardo l’ultimo campionato per giocare playoff e final eight delle coppe europee. Si apre alle 18.00 con la partita tra il Benevento neo promosso e l’Inter che punta allo scudetto.

Entrambe le squadre vengono da due incredibili vittorie in rimonta, i campani in casa della Sampdoria, dove erano andati sotto per due a zero, i nerazzurri contro la Fiorentina hanno recuperato due volte dopo essere andati sotto andando poi a vincere con gol decisivo di Danilo D’Ambrosio.

Precedenti di Benevento Inter e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio allo stadio Vigorito di Benevento tra i padroni di casa e l’Inter è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su su Sky 202, 249, 252. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Tre soltanto i precedenti in gare ufficiali e tutti si sono conclusi con la vittoria dell’Inter. Una sola la partita al Vigorito, l’1 ottobre 2017, quando i nerazzurri all’epoca allenati da Luciano Spalletti si imposero due a uno con doppietta di Brozovic. Invece i due precedenti al Meazza sono un due a zero in campionato e un tennistico sei a due in Coppa Italia.

Benevento Inter, le due squadre in campo: le formazioni

Inzaghi e Conte hanno sciolto i dubbi in vista del match di questo pomeriggio. Queste le formazioni:

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; R.Insigne, Caprari; Moncini.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Gagliardini, Young; Sensi; R.Lukaku, Sanchez.