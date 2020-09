Grande Fratello, Matilde Brandi vuole andare via: la decisione

Matilde Brandi non è più felice di restare nella casa del Grande Fratello e così la concorrente vorrebbe anche abbandonare la Casa: il motivo

Novità davvero importanti in vista della nuova edizione del Grande Fratello. La puntata è stata davvero complicata, soprattutto per Matilde Brandi, che è scoppiata in lacrime visto che ha svelato agli altri concorrenti la sua decisione di andare via. La donna è stata considerata solo per le nominations e così ha rivelato a Stefania Orlando, Andrea Zelletta e Adua Del Vesco: “Ma che ci sto a fare qui? A 50 anni…Non ha senso…Io sto oltre ormai…”. Così gli altri tre coinquilini hanno subito ribattuto: “Perchè dici così?” Così la Orlando è intervenuto subito facendola ragionare: “Questa è una prova con se stessi: è un’esperienza. Non va ad intaccare niente del tuo percorso, tu ne stai uscendo alla grande”. Poi ha aggiunto: “Amore ma le tue figlie saranno felicissime che per un periodo di tempo non sarai a casa”.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, Dayane Mello lite con Franceska: “Squalificatela”



Leggi anche –> Grande Fratello, Denis Dosio scoppia in lacrime: il motivo

Grande Fratello, Matilde Brandi è tornata calma

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Dopo la puntata di ieri sera la donna si è calmata dopo il suo crollo emotivo. La Brandi è tornata così serena parlando tranquillamente con gli altri concorrenti. Tutto è tornato così alla normalità con la stessa concorrente che ha provato a superare quel momento un po’ negativo grazie all’aiuto degli altri coinquilini.