Grande Fratello Vip, Dayane Mello lite con Franceska: “Squalificatela”

Scintille al Grande Fratello Vip, Dayane Mello lite con Franceska Pepe, trucchi rovesciati per terra, appello dei social: “Squalificatela”.

Vigilia di prime time rovente quella del Grande Fratello Vip, dove ancora una volta si consuma l’ennesima lite di questa edizione. Anche questa volta, di mezzo c’è Franceska Pepe, che già aveva avuto una dura discussione con Stefania Orlando. A quanto pare e come si evince da alcuni video, stavolta sarebbe lei ad avere ragione.

Tutta colpa di uno specchio rotto, quello del beauty case di Franceska Pepe: glielo fa notare Adua Del Vesco, che sottolinea come questo sia pericoloso. La Pepe replica che è vero che lo specchio è rotto ma sarebbe stata proprio l’attrice a farlo. A quel punto, Dayane Mello si infuria e rovescia per terra tutti i trucchi, lasciando attonita la Pepe.

La lite tra Franceska Pepe e Dayane Mello: il pubblico si schiera

Il web in questi minuti è scatenatissimo e chiede provvedimenti contro Dayane Mello: “Non esiste violenza di serie A e violenza di Serie B, Dayane è stata violenta”, scrive un commentatore. Poi un altro: “Fuori Dayane, è da squalifica per quello che ha fatto”. Sulla pagina Instagram del Grande Fratello Vip, sono diversi i messaggi di questo tenore.

“Questa tizia è pure mamma, complimenti”, scrive un altro utente, prendendosela proprio con la Mello e chiarendo: “Premetto che non voglio prendere la difesa di nessuno”. In generale, chi ha commentato l’episodio ha parlato di bullismo nei confronti di Franceska Pepe, che come noto stasera è in nomination e rischia di uscire. Dopo la squalifica di Fausto Leali, che ha fatto saltare l’eliminazione della scorsa settimana, cosa accadrà adesso?