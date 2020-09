La showgirl Belen Rodriguez baciata dal sole: il dettaglio non sfugge nel suo ultimo post pubblicato poco fa su Instagram.

“Imitata da tutte ma come te nessuna”, questo uno dei commenti apparsi sulla bacheca di Belen Rodriguez, che ha appena postato una foto in costume intero. Su Instagram il cui profilo è seguito da milioni di follower, la bella argentina mostra ancora una volta le sue curve e raccoglie tantissimi consensi.

Leggi anche –> Belen Rodriguez, nostalgia di Stefano? La sua risposta spiazza tutti

Accantonata forse definitivamente la relazione con Stefano De Martino, la conduttrice di Tu sì que vales ha iniziato una nuova storia d’amore con Antonino Spinalbese, un hair stylist che sta al suo fianco ormai da diverse settimane. Qualcuno ancora non è totalmente convinto di questa storia e si domanda se la showgirl non sia ancora innamorata.

Leggi anche –> Belen, lo scatto bollente con la mano tra le gambe

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il dettaglio su Belen Rodriguez: la foto che fa il pieno di like

Nel frattempo, la bella argentina – che ha da poco compiuto 36 anni – sembra andare avanti per la sua strada. Tira dritto e alle domande se senta la nostalgia del suo ex, ribadisce che non è così. Anzi, una fan le dice che dagli occhi quella mancanza si percepisce e lei replica: “Vedete solo quello che volete vedere! I miei occhi ridono!”. Insomma, il periodo delle lacrime su Instagram sembra passato e lei si gode una nuova serenità.

Intanto, come sottolineato, appare questa sua nuova foto su Instagram, in costume intero di fronte a un muro. Le forme sono come sempre perfette e i fan non possono fare altro che apprezzare. Il dettaglio però non sfugge a molti e anche senza aguzzare troppo la vista. Dal costume di Belen Rodriguez, infatti, fuoriesce e si intravede la farfallina che la showgirl ha tatuata nella zona dell’inguine.