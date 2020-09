Franceska Pepe Sgarbi | lui la smentisce | ‘Grande passione tra noi’

Il gossip Franceska Pepe Sgarbi imperversa a ‘Live – Non è la D’Urso’. Ed il critico d’arte fornisce la sua versione: “Altro che semplice flirt”.

Dichiarazioni importanti quelle i Vittorio Sgarbi su Franceska Pepe. La ragazza ha affermato che i due non sono stati veramente insieme. E che il loro sarebbe solo un gossip gonfiato dalle cronache rosa dopo un incontro avvenuto per caso. Ma il 68enne opinionista televisivo e critico d’arte tuona a ‘Live – Non è la D’Urso’ svelando dei dettagli scottanti su questa relazione.

Lei è una influencer molto apprezzata, con la quale il ferrarese si sarebbe visto in maniera quasi casuale, “ma poi non è stato montato niente. Anzi, abbiamo avuto anche dei momenti importanti di passione durante questo incontro. Poi le ho chiesto di passare la notte a casa mia ma lei ha rifiutato e non si è fatta più vedere”. Sempre Sgarbi su Franceska Pepe riferisce di un secondo incontro avvenuto a bordo di un aereo. Poi lei lo avrebbe contattato allo scopo di fare sparire delle notizie in merito alla loro frequentazione. Questo incontro tra loro due sarebbe avvenuto a margine di una mostra d’arte inaugurata da Sgarbi a Sanremo.

Franceska Pepe, Sgarbi la smentisce: “Grande passione tra noi”

“Notai questa donna molto bella venirmi incontro, siamo finiti a nasconderci in un angolo per 18 lunghi minuti. Poi lei ha cercato di fare rimuovere la notizia, ma ora ne parliamo qui in televisione”. E lui poi sembra in qualche modo criticare la ragazza per la sua scelta di entrare all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 come concorrente. Di lei sappiamo che ha 28 anni, è toscana e che nel 2016 si è piazzata al secondo posto nel concorso per bellezza di ‘Miss Europa’. Possiede una laurea in Economia conseguita all’Università Cattolica di Milano e al GF Vip si sta facendo notare in particolar modo per le frequenti liti con altri partecipanti.

