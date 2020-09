Iconize accusato: aggressione finta, parla Dayane Mello

L’influencer ed ex fidanzato del gieffino vip Tommaso Zorzi, Iconize, viene accusato: aggressione finta, parla Dayane Mello.

Lo scorso maggio, Marco Ferrero detto Iconize, ex fidanzato di Tommaso Zorzi, che prima del coming out aveva nascosto la propria omosessualità, aveva spiegato di essere stato vittima di una brutale aggressione. L’episodio sarebbe avvenuto a Milano. Il giovane era uscito a portare a passeggio il suo cane.

Leggi anche –> Tommaso Zorzi, chi è l’ex Marco Ferrero detto Iconize: la loro storia

La denuncia sui social di Iconize era la seguente: “Ieri sera sono uscito con il mio cane a fare una passeggiata. Tre ragazzi mi hanno fermato per chiedermi una sigaretta. Io ho detto che non ce l’avevo, uno di loro mi ha urlato frasi offensive e io ho risposto perché non ho timore, sono felice di essere quello che sono. Uno però si è girato e mi ha tirato un pugno”.

Leggi anche –> Marco Ferrero Iconize: dramma aggressione a Milano

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Dayane Mello accusa Iconize che replica sui social

C’era un occhio tumefatto e pochi i dubbi su quella versione dei fatti: tanti gli attestati di solidarietà al giovane malmenato, tra cui quello di Alessandro Zan, deputato PD e relatore della proposta di legge contro l’omotransfobia. Ma nella casa del Grande Fratello Vip, arriva la rivelazione di Dayane Mello, parlando con Tommaso Zorzi, ex fidanzato proprio del giovane che aveva raccontato di essere stato aggredito.

La showgirl ha spiegato che da quello che è a sua conoscenza il giovane avrebbe finto l’aggressione per attirare l’attenzione e creare il caso mediatico. Il pugno, in sostanza, se lo sarebbe tirato da solo: Dayane Mello riferisce quindi che Iconize lo avrebbe confidato direttamente a Soleil Sorge. L’influencer ha replicato all’accusa di aver detto il falso e ha attaccando il suo ex, che non lo avrebbe difeso e anzi avrebbe creduto a queste accuse.