Sicilia, possibile nuova ordinanza di Musumeci: obbligo di mascherine

Nuova ordinanza in Sicilia a partire dal primo ottobre per bloccare la crescita dei contagi in questo periodo: le novità di Musumeci

Il Coronavirus continua ad essere molto presente in Italia. E così in Sicilia potrebbe esserci una La nuova ordinanza a partire dal primo ottobre. Come rivelato dall’edizione odierna del Giornale di Sicilia, potrebbe esserci l’obbligo delle mascherine anche all’aperto senza distinzioni di orari e anche con la distanza interpersonale. Una nuova ordinanza per cercare di contenere l’aumento dei contagi, che sono sempre più diffusi in questo periodo dell’anno. La convivenza con il virus non sarà facile e quindi le varie Regioni dovranno

Sicilia, possibile nuova ordinanza di Musumeci

Oggi lo stesso Governo centrale potrebbe esserci una nuova ordinanza nazionale sia per quanto riguarda il divieto di assembramenti e movida, ma saranno istituite altre zone rosse. Come rivelato in anteprima sempre dal Giornale di Sicilia, potrebbero essere chiusi interi paesi, com’è avvenuto durante il lockdown, dove ci sono i focolai più importanti. Le regole porteranno più allarme tra le persone per evitare così continui assembramenti come sta accadendo in questi giorni. Novità davvero importanti in arrivo per contenere tutto ciò e per trascorrere l’inverno senza grossi problemi.