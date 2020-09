Raimondo Todaro in ospedale: Elisa Isoardi svela le sue condizioni

Raimondo Todaro si è dovuto sottoporre subito ad intervento chirurgico: Elisa Isoardi ha parlato della condizioni del ballerino

Il maestro di ballo, Raimondo Todaro, protagonista a Ballando con le Stelle, è dovuto subito correre in ospedale per sottoporsi ad un intervento chirurgico all’appendicite. Così la sua partner Elisa Isoardi ha svelato le sue condizioni su Instagram: “Volevo rassicurarvi. Raimondo si sta operando in questo momento, è in sala operatoria per un piccolo intervento di routine. Ci hanno rassicurato, io cerco di sentirlo e poi vi dirò come sta. Io sono preoccupata perché mi è caduta una certezza”.

Raimondo Todaro, il pensiero di Elisa Isoardi

La stessa conduttrice, che sarebbe già molto legata al ballerino di Ballando con le Stelle, ha svelato sul suo profilo social: “Milly Carlucci sicuramente l’asso nella manica ce l’ha. Quindi non vi deluderà e non ci deluderà. Ci pensa Milly. Io provo comunque e ballerò. Spero con lui, ma sicuramente per lui”. Un imprevisto davvero curioso che ora va gestito al meglio: l’intervento è sicuramente fastidioso, ma lo stesso Todaro potrà tornare il prima possibile ad esibirsi con la sua partner.