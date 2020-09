Ballando con le Stelle, Isoardi da sola sul palco: Todaro in collegamento

Una serata davvero complicata per Elisa Isoardi, che è stata protagonista da sola sul palco di Ballando con le Stelle: ecco i complimenti

Un secondo appuntamento di Ballando con le Stelle davvero molto impegnativo per Elisa Isoardi, che ha dovuto ballare da sola. Il ballerino Raimondo Todaro, suo maestro, è stato operato nei giorni scorsi di appendicite andando così in ospedale, al Gemelli di Roma. Così la conduttrice ha deciso di esibirsi da sola sul palco con un freestyle sulle note della canzone E dimmi che non vuoi morire di Patty Pravo. E così in collegamento sul maxi-schermo è stato presente Raimondo: sono arrivati i suoi complimenti al termine dell’esibizione.

Ballando con le Stelle, il coraggio della Isoardi

Sui social in tanti hanno applaudito per la sua performance e anche per il coraggio di Milly Carlucci. Soltanto Carolyn Smith ha messo un quattro alla conduttrice perché secondo la coreografa e ballerina scozzese non è giusto votare per una singola persona in una gara in cui ci sono le coppie. In questi giorni la Isoardi è stata aiutata da Sara Di Vaira e Stefano Oradei. Tra lei e Raimondo sta nascendo, infine, qualcosa di tenero con i due che sono stati beccati insieme anche fuori dal programma di RaiUno.