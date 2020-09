La storia dei Ricchi e Poveri, Angela Brambati: chi è l’ex Marcellino Brocherel, l’uomo per il quale si sarebbe sciolto il gruppo vocale.

In occasione di Sanremo 2020, c’è stata la reunion dei Ricchi e Poveri: la storica band vocale italiana, nota in tutto il mondo, ha per decenni avuto dei dissapori, legati a quanto pare a una lite che sarebbe avvenuta tra le due componenti femminili del gruppo. Marina Occhiena e Angela Brambati non hanno mai definitivamente chiarito la questione.

Leggi anche –> Ricchi e Poveri, Angela Brambati chi è: età, carriera e vita privata

A quanto pare, però, dietro la lite ci sarebbe stato un uomo, l’allora compagno della Brambati, Marcellino Brocherel. Questi avrebbe tradito la sua donna proprio con Marina Occhiena. Quest’ultima, dopo l’uscita dal gruppo, ha intrapreso una non fortunatissima carriera da solista e attrice.

Leggi anche –> Ricchi e Poveri, chi è Marina Occhiena: età, carriera e vita privata

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi era Marcellino Brocherel, ‘conteso’ da 2 componenti dei Ricchi e Poveri

All’epoca, Marina Occhiena negò tutto: “Tra me e Marcellino Brocherel c’è stata solo una simpatia, perché avevamo anche le stesse idee sulla conduzione del complesso. Ma io non mi sognerei mai di portar via l’uomo a una amica”. Sempre stando alle ricostruzioni dell’epoca, la Brambati sostenne di averli pescati nel suo letto insieme, poi affermò: “Vorrebbe tornare da me. Ma ormai è tardi. Marcellino ha tante probabilità di tornare a vivere con me come ne ha Marina di rientrare nei Ricchi e poveri. Cioè zero”.

Marcellino Brocherel, peraltro, viene erroneamente ritenuto l’ex marito della Brambati. Infatti, lui era già sposato e stava andando avanti la causa per il divorzio quando conobbe la cantante dei Ricchi e Poveri. I due hanno anche un figlio insieme, Luca, che è nato nel 1976. L’albergatore aostano non ha mai confermato quella versione dei fatti e a distanza di anni anche Angela e Marina hanno messo tutto da parte. Nel passato di Angela Brambati, c’è anche un altro uomo: Angelo Sotgiu, il biondo dei Ricchi e Poveri. I due sono stati insieme all’inizio dell’esperienza e sono poi rimasti buoni amici. Alla reunion sull’Ariston ha preso parte anche Franco Gatti, che come noto ha anche vissuto un dramma familiare.