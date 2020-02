Ricchi e Poveri, Angela Brambati chi è: età, carriera e vita privata

Conosciamo meglio la storia di Angela Brambati dei Ricchi e Poveri: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della donna

Angela Brambati nasce a Genova il 20 ottobre 1947. Fin da bambina si appassiona alla musica, ma la mamma l’iscrive ad una scuola di cucito. Inizia a frequentare alcune scuole di canto, dove conosce Marina Occhiena. Inizia negli anni ’60 in una band I Preistorici, poi nel 1967, insieme a Marina e a due ragazzi genovesi come lei, dà vita ai Ricchi e Poveri. Nel 1970 partecipa a Sanremo con La prima cosa bella, racconta a Vanity Fair: “Le racconto questa: Sanremo 1970, partecipiamo con La prima cosa bella in coppia con Nicola Di Bari e ci piazziamo secondi, dopo Celentano. Per un gruppo di sconosciuti praticamente una vittoria. Chiamo mia madre. E lei, in genovese: “Ma che ti vagge a travaggià”, ma vai a lavorare. Mio papà, invece, mi ha sempre sostenuto. Per farmi contenta mi aveva preso un paio di pattini a rotelle usati. Mia madre, piuttosto, mi avrebbe messo addosso un grembiule: ‘Lava i piatti'”.

LEGGI ANCHE >>> Sanremo 2020, Tiziano Ferro scoppia a piangere in diretta e interrompe la canzone

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Ricchi e Poveri, Angela Brambati chi è: vita privata

Da ragazza ha una storia d’amore con Angelo Sotgiu, che diventa suo partner nei Ricchi e Poveri. I due restano anche amici dopo che la loro relazione finisce come ha svelato in passato ai microfoni a Vanity Fair: “Prima di quel primo Sanremo. Lui aveva un codazzo di donne, si era fatto le sue storie. All’inizio ci avevo un po’ sofferto, poi ha prevalso l’affetto. La verità è che eravamo troppo giovani. Siamo come fratello e sorella. Tanto che quando sono andata a vivere in campagna e mi sono isolata lui ci pativa”. Successivamente conosce Marcello Brocherel: nasce Luca nel 1976, che è l’unico figlio della cantante. I due si lasciano misteriosamente qualche anno dopo. Angela non si è più sposata e non si conoscono le ultime curiosità che riguardano la sfera personale della cantante.