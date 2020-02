Ricchi e Poveri, chi è Marina Occhiena: età, carriera e vita privata

Conosciamo meglio la storia di Marina Occhiena, cantante dei Ricchi e Poveri: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Marina Occhiena nasce a Genova nel 1950. Riscuote tanto successo entrando a far parte dei Ricchi e Poveri: inizia il percorso musicale all’età 15 anni, mentre nel 1968 entra a far parte dello storico gruppo. Secondo le indiscrezioni del tempo la rottura arrivò dopo un litigo con Angela Brambata visto la stessa donna sarebbe stata l’amante di Marcello Brocherel, ex marito della Brambati. Successivamente continua la sua carriera da solista con qualche parte da attrice. Nel 1984 partecipa alla pellicola Chewingum, poi nel 1993 recita nella pellicola Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo. Nel 2015 partecipa al film Camminando nel cielo di Angelo Antonucci. In tv è protagonista e autrice di Le mele marce di Pasquale Festa Campanile, è conduttrice di Girocantando per Odeon TV e partecipa alla serie Incantesimo 7, in onda su Rai 2.

Ricchi e Poveri, chi è Marina Occhiena: vita privata

Tra le relazioni di Marina ci sono stati anche Franco Califano e il paroliere Cristiano Minellono. Suo marito è Giuseppe Giordano, ginecologo: i due hanno avuto un figlio di nome Giacomo, nato nel 1997.