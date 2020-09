Tommaso Zorzi, insulti a Lorella Cuccarini: lei risponde così

Tommaso Zorzi si scaglia contro Lorella Cuccarini, insultandola in diretta nazionale. Ecco come ha risposto la showgirl sui social.

Tommaso Zorzi, lo si è capito in questi primi giorni di permanenza al Grande Fratello Vip, non è uno che manda le cose a dire. Nei giorni scorsi c’è stata la dura discussione con Franceska Pepe, con la quale è finito in nomination e della cui eliminazione è sicuro. Ieri, invece, se l’è presa con Lorella Cuccarini, con la conduttrice che non fa nemmeno parte del reality e che è stata tirata in ballo durante una discussione.

Il concorrente del Grande Fratello Vip attacca la conduttrice per le sue idee sui diritti degli omosessuali e lo fa utilizzando un vocabolario decisamente colorito: “Ultimamente la Cuccarini mi sta proprio sul cazzo. Una stronza! Ma poi si è espressa contro i diritti gay 150mila volte. Voglio dire, non c’è un etero che abbia mai ballato ‘La notte vola’ da quando è nata quella canzone”. Decisamente toccato dall’argomento, Zorzi continua aggiungendo: “Eh, ma stai zitta che è meglio! Non puoi nel 2020 rompere i coglioni su ’sta roba. E infatti Heather Parisi l’aveva asfaltata 500 volte e mi sembra una un po’ più intelligente (…) A me dà fastidio questa gente che deve aprir bocca per disseminare odio, piuttosto taci e fai più bella figura”.

Lorella Cuccarini risponde all’attacco di Tommaso Zorzi

Venuta a conoscenza della parole del concorrente del GF Vip, Lorella ha deciso di rispondere apertamente alle accuse con un post su Instagram. In questo si legge: ”

Solitamente non rispondo alle provocazioni, ma in questa occasione il silenzio potrebbe essere interpretato come un assenso e non posso permetterlo. Sono una persona onesta, l’ipocrisia non fa parte del mio DNA“.

Sull’accusa che sia contro gli omosessuali, poi aggiunge: “Quando esprimo un’opinione, non è mai contro qualcuno, quindi sentire un concorrente del Grande Fratello dire che sono ‘contro gli omosessuali’ (più una serie di insulti che faccio finta di non aver sentito) è qualcosa che mi ferisce profondamente e che non credo di meritare”.