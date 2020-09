Samuel Peron Coronavirus | ‘Un vero dramma | è tutto terribile’

Storie Italiane Samuel Peron Coronavirus. Il 38enne ballerino di Marostica, in provincia di Vicenza, descrive la sua personale odissea legata alla malattia.

A causa del Coronavirus, Samuel Peron si trova a casa in isolamento. Lui stesso parla di questa sua condizione nel corso di una intervista in videocollegamento a ‘Storie Italiane’. Nel corso dell’intervento effettuato alla trasmissione condotta da Eleonora Daniele su Rai 1, il ballerino che avrebbe dovuto essere ai nastri di partenza nella nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle’ ha confermato che l’ultimo tampone effettuato ha purtroppo dato esito positivo.

Peron è bloccato in casa da circa un mese, ed anche se non presenta sintomi, purtroppo il Covid circola ancora all’interno del suo organismo. “Sono stato in Sardegna per lavoro, ma senza andare nelle discoteche o nei locali di divertimento. Fa eccezione quello per il quale ho avuto degli impegni per l’appunto di carattere lavorativa. Il virus ti può prendere in qualsiasi momento ed in ogni condizione”. E sempre Samuel Peron sul Coronavirus afferma che da più parti sta notando come una sorta di sottovalutazione dei rischi che lo stesso comporta.

Samuel Peron Coronavirus, un mese infernale per lui

“Non dimentichiamo invece che per colpa del Covid tutto il mondo è preda di una pandemia, con migliaia di morti e di ricoveri in terapia intensiva”. Infine c’è un altro disagio che la malattia ha causato a Samuel. Lui è un lavoratore autonomo e da quando è risultato positivo purtroppo non ha più potuto esercitare la sua professione. Ma non può andare avanti così ancora per molto. “Mi serve una forma di tutela”, dice lui. E la cosa riguarda anche tanti altri autonomi.

