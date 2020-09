Enock Barwuah ed il bacio con Myriam Catania: allarme tradimento?

Sono tempi difficili per Enock Barwuah, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Molti temono che tiri aria di tradimento.

Qualcosa è cambiato all’interno della Casa del Grande Fratello Vip per Enock Barwuah. Il concorrente si è dimostrato fedele alla propria compagna sin da subito, ma le cose potrebbero aver preso una piega differente. Alcuni rumor puntano già il dito contro al fratello di Balotelli, sostenendo che tiri aria di tradimento. Ma che cosa ci sarà di vero?

La scorsa puntata del GFV ha rimescolato un po’ le carte in tavola. Il conduttore sembrerebbe aver calcato la mano, spingendo i concorrenti a far ardere un po’ di fuoco della passione all’interno della casa. I primi a cascare nel tranello sono stati proprio Enock e Myriam Catania, che insieme hanno scatenato la bufera.

Un bacio. Proprio così, i due concorrenti si sono ritrovati nella scorsa puntata con le labbra appiccicate le une alle altre. Sul volto di Enock è però comparso in quel preciso momento un evidente disagio, che ha fatto intendere quanto l’uomo fosse contrariato nel compiere il gesto. È stato però il popolo del web a gettare benzina sul fuoco. Molti commenti infatti sono stati fatti in merito all’accaduto, e diversi utenti ne hanno approfittato per shippare l’improbabile, almeno a primo impatto, coppia.

Intanto Giorgia, la fidanzata di Barwuah, non è assolutamente rimasta in silenzio. In un commento relativo ai fatti accaduti, postato come storia su Instagram, si è lasciata sfuggire: “Ragazzi sereni, anche io oggi ho fatto la ‘prova bacio‘ con un uomo”. A quanto pare la donna è molto fiduciosa nei confronti del compagno, ed ha saggiamente deciso di prendere con ironia ciò che è avvenuto all’interno della Casa.

Enock Barwuah: paura di tradire la fidanzata

Il concorrente Enock Barwuah, concorrente dell’edizione 2020 del Grande Fratello Vip, si è dimostrato sin dai primi episodi fedele alla sua fidanzata Giorgia. Nonostante questo, un bacio con Myriam Catania, ha scatenato il web, ed insieme alla bufera sono arrivati i dubbi per l’uomo. Quest’ultimo infatti, prima di entrare nella Casa, ha dichiarato di essere incline all’infedeltà. Gli occhi di tutto il pubblico italiano sono dunque puntati su di lui, curiosi di scoprire se il ragazzo riuscirà o meno a dimostrare la propria fedeltà.