Enock Barwuah, chi è la sorella Abigail: età, foto, carriera

Enock Barwuah è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5 e anche sua sorella Abigail ha partecipato a dei reality show.

Enock Barwuah è uno dei principali concorrenti del Grande Fratello Vip 5, iniziato il 14 settembre e condotto da Alfonso Signorini. E’ conosciuto maggiormente per essere il fratello naturale di Mario Balotelli, ma ha anche una sorella.

LEGGI ANCHE -> Grande Fratello Vip, Fausto Leali verso la squalifica per la frase su Enock

LEGGI ANCHE -> Enock Barwuah chi è: età, carriera e vita privata del fratello di Balotelli

Abigail Barwuah è nata in Ghana nel 1989, figlia di Thomas Barwuah e Rose con i quali ha vissuto a Bagnolo Mella, in provincia di Brescia. Ha due fratelli più piccoli, Enock e Angel. Il 17 settembre 2010 è stata ospite al “Chiambretti Night”, condotto da Piero Chiambretti, dove ha parlato principalmente del fratello calciatore Mario Balotelli e del suo carattere umano. Nel 2011 ha partecipato a “L’Isola dei Famosi 8″, in qualità di “parente di…” e nella stessa edizione parteciparono Nina Moric, Giorgia Palmas e Raffaella Fico, ex ragazza del bomber rissoso. Nel 2012 è apparsa sul calendario Fotomodelle insieme a Cristiana Mirò ed Elena Morali.

LEGGI ANCHE -> Gf Vip, Enock Barwuah pronto a scatenarsi: “Farò danni…”

Abigail Barwuah e la vita privata

Abigail ha più volte dichiarato di voler fare la modella, anche nella trasmissione di Piero Chiambretti. E’ sposata con l’ex giocatore dell’Inter Oba Oba Martins, con il quale vive a Seattle da quando è nato il figlio Kendrick nel 2013. L’anno precedente, però, il tabloid inglese “Daily Star” aveva pubblicato delle foto di Abigail in atteggiamenti piccanti con Sara Tommasi, ex fidanzata di Mario Balotelli, oltre che di Gué Pequeno. Le due erano state fotografate in una vasca idromassaggio di una spa italiana, mentre si baciavano e si massaggiavano. Al tempo le immagini furono uno choc per il calciatore, che era in ritiro con la nazionale italiana per gli Europei 2012 in Polonia ed Ucraina.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!