Enock Balotelli Myriam Catania | che bacio al GF Vip 2020 | VIDEO

La coppia improvvisata Enock Balotelli Myriam Catania si scambia un bacio che fa discutere. Come ha reagito la fidanzata di lui.

Nel cast di vip attualmente impegnato al ‘GF Vip 2012’ c’è anche Enock Balotelli, fratello del calciatore Mario. Ed il ragazzo, 27 anni, ha fatto parlare di sé in positivo per le belle parole spese nei confronti di Fausto Leali.

LEGGI ANCHE –> Gf Vip, Guenda Goria a pezzi a causa del padre Amedeo Goria

Ma che non sono bastate a salvare quest’ultimo dalla squalifica. Anche lo stesso Mario Balotelli ha avuto modo di fare un intervento in trasmissione, lasciando con una profonda emozione Enock. Lui stesso poi ha ricoperto il ruolo di protagonista della prova budget settimanale, durante la quale ci è scappato un bacio niente male con Myriam Catania sott’acqua, nella prova di apnea. Ed il bacio è continuato anche fuori, nonostante entrambi abbiano dei compagni che certamente li hanno visti da casa in televisione.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Visualizza questo post su Instagram Nuova ship in corso 😍 #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 22 Set 2020 alle ore 3:36 PDT

LEGGI ANCHE –> Guenda Goria, chi è l’attrice: carriera, curiosità e vita privata

Enock Balotelli, la fidanzata Giorgia non è gelosa del bacio a Myriamo Catania

Però tutto questo è stato fatto in nome del gruppo e per conseguire un bene comune. Niente malizia né cattive intenzioni. E Giorgia, questa il nome della fidanzata di Enock, ha fatto sapere di averla presa sul ridere, attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram. Nessun caso quindi.

LEGGI ANCHE –> Gf Vip, lite feroce tra Tommaso Zorzi e Francesca Pepe: ecco le pesanti accuse