Temptation Island, chi è Gennaro Mauro: età, foto, lavoro

Gennaro Mauro e Anna Ascione sono una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2020: ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Gennaro Mauro, classe 1989, vive a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove lavora nel negozio di ottica di famiglia. In città, grazie alla sua attività è molto noto. Ha tre sorelle e nel 2014 si è laureato in Optometria presso l’Università di Napoli Federico II, facoltà di Fisica. Successivamente ha iniziato a lavorare nel negozio di famiglia.

In passato ha giocato anche in Serie D nel ruolo di difensore. Al suo fianco c’è Anna Ascione, sua concittadina classe 1994, laureata in Economia. La ragazza in passato ha lavorato nell’Amministrazione della Oceanis srl, che si occupa di sicurezza in mare. La coppia sta insieme da sei anni e ha attraversato diverse crisi.

Chi è Gennaro Mauro, concorrente di Temptation Island

La scelta di partecipare a Temptation Island è partita da Anna, che non ci sta a passare per la cattiva della coppia. Ha infatti affermato: “Lui è troppo concentrato su se stesso, è un po’ infantile e le cose devono andare sempre come dice lui. Questi sono solo alcuni dei motivi che mi hanno spinto a lasciarlo più volte ma poi è sempre ritornato. Succede sempre così, lo lascio, poi passa qualche mese, lui ritorna e io ci ricasco perché mi manca”.

Gennaro Mauro presentandosi al programma ha spiegato che nei periodi in cui si lasciavano, lui provava a frequentare altre ragazze, ma poi tornava sempre da lei. Il matrimonio? Non è nei piani di Anna: “Le ho chiesto anche di sposarla e lei mi ha risposto con un bel no. Io ho una casa mia, una buona stabilità economica e le ho anche proposto di andare a convivere ma anche su questa cosa lei prende tempo. A questo punto il dubbio che mi ami o meno mi viene. E’ vero che ha scritto lei al programma ma penso che serva anche a me per capire se mi ama veramente”. Finora il programma è servito a entrambi per lanciarsi dure accuse reciproche.