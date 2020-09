Suarez esame, la Procura Figc apre un’inchiesta: le ultime

Che caos intorno all’esame di Luis Suarez. Ora è intervenuto anche la Procura Figc che ha aperto così l’inchiesta per ciò che è avvenuto

Luis Suarez sarebbe finito così nel mirino dopo l’esame d’italiano per ottenere la cittadinanza italiana. Il tutto sarebbe avvenuto con una truffa visto che sarebbe stata una farsa con la consegna dei quesiti avvenuta prima secondo la Procura di Perugia. Come svelato dall’Ansa la Procura della Figc ha aperto così un’inchiesta con il capo della procura della Federcalcio, Giuseppe Chinè, che ha chiesto anche gli atti dell’indagine della magistratura ordinaria di Perugia.

Nelle ultime ore è arrivato anche il duro attacco del segretario della Lega, Matteo Salvini, che ha parlato dell’esame di Suarez a Mattino Cinque: “Se qualcuno ha truccato un esame deve essere licenziato in tronco, anche per rispetto alle migliaia di studenti che si impegnano. L’università è una cosa seria e non si può permettere che la sua immagine di eccellenza venga infangata da questa vicenda”.

Suarez esame, i dettagli della Procura Figc

Al momento non risulta indagata la Juventus e nemmeno l’attaccante uruguaiano con il suo entourage. Tra gli indagati, invece, ci sono la rettrice Giuliana Grego Bolli, il direttore generale Simone Olivieri, Stefania Spina, Lorenzo Rocca e un’impiegata per l’attestato per il calciatore. Infine, nella nota del procuratore Cantone si può leggere che gli argomenti dell’esame sono “preventivamente concordati” con il candidato e così il punteggio “è stato attribuito prima ancora dello svolgimento”. Una vicenda davvero incredibile con la Juventus che ha lasciato così perdere puntando tutto sul ritorno di Alvaro Morata, ufficializzato da poche ore. Nei prossimi giorni ci saranno sicuramente novità importanti sul polverone che si è alzato velocemente nella giornata di ieri.