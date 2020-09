Parla il colonnello della Guardia di Finanza che ha accertato le irregolarità nell’esame di italiano di Luis Suarez: “Lui innocente”.

L’esame di Luis Suarez per conseguire la cittadinanza italiana è stato acclarato essere tutto frutto di una truffa. Il test era truccato e la scoperta è arrivata per mezzo della Guardia di Finanza, che ha indagato su cinque personaggi ricoprenti alte cariche all’interno dell’ateneo dove il tutto ha avuto luogo.

Si tratta dell’Università per Stranieri di Perugia, con Suarez che qualche giorno fa ha svolto l’esame per attestarne la capacità di parlare e comprendere la nostra lingua. Simone De Gregorio di Radio Capital ha avuto modo di ottenere delle dichiarazioni da parte di Selvaggio Sarri, tenente colonnello della Guardia di Finanza che ha condotto l’inchiesta in merito a questo fatto. Le Fiamme Gialle si sono servite di intercettazioni telefoniche dove i soggetti coinvolti nell’illecito hanno avuto delle conversazioni dai contenuti inequivocabili. “Il calciatore però è innocente ed estraneo a tutto, non risulta coinvolto in alcun modo in tutto ciò”, afferma Sarri.

Suarez esame, la Guardia di Finanza: “Lui estraneo agli illeciti”

Che in molti hanno notato avere ironicamente lo stesso cognome di Maurizio, fino a poco più di un mese fa allenatore della Juventus, che ha cercato con insistenza il calciatore. “A Suarez hanno fatto imparare l’esame a memoria. La Juve era interessata al giocatore ma per il buon conseguimento del tesseramento dal Barcellona serviva che l’atleta possedesse il passaporto comunitario. E l’università in questione era in cerca di prestigio. L’uruguaiano è un ragazzo sveglio, ha capito di essere stato favorito da una condotta illecita attribuibile esclusivamente ad altri”.

