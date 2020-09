Altro episodio controverso Adriana Volpe marito. La conduttrice tv ed il coniuge Roberto Parli hanno una discussione all’aperto con la figlia al seguito. La coppia stava accompagnando la loro bimba a scuola quando sembra avvenire qualcosa che li indispone in maniera reciproca.

Nonostante la evidente affinità con Andrea Denver alla scorsa edizione del ‘Grande Fratello Vip’, Adriana Volpe ha resistito alle voci e a delle presunte incomprensioni con il marito Roberto Parli. Tra i due l’amore va avanti da molto tempo ormai, dopo il loro matrimonio celebrato nel 2008 e che ha poi portato in dono qualche anno dopo la loro figlia Gisele.

I paparazzi del settimanale ‘Chi’ hanno sorpreso ora Adriana Volpe e marito mentre sembrano impegnati nell’atto di avere una discussione in strada. I due stanno accompagnando la loro bimba a scuola. Ma l’atmosfera non sembra essere quella dei giorni migliori. Per alcuni le immagini non mentono. E nei mesi scorsi qualche fan aveva chiesto a Roberto Parli a mezzo social il motivo di queste tensioni e chiacchiericci. “Dovresti chiederlo ad altri” fu la risposta dell’imprenditore.

Adriana Volpe marito, la discussione in strada

La famiglia di Adriana Volpe e marito era stata colpita anche da un grave episodio, ovvero dalla scomparsa del papà dello stesso Parli. A quanto pare proprio a causa del Covid, circostanza che costrinse la Volpe a dovere lasciare la casa del Grande Fratello. Nel frattempo lei è ancora impegnata alla conduzione di ‘Ogni Mattina’ su Tv8. Trasmissione che va in onda da Milano e che ha costretto la bella Adriana a dovere lasciare Roma per trasferirsi in Lombardia. Le immagini mostrate da ‘Chi’ sembrano mostrare anche la figlia Gisele assistere attonita alla discussione tra la mamma ed il papà.

