Adriana Volpe intervista Andrea Denver: battutine e sguardi complici

Adriana Volpe, conduttrice di Ogni Mattina, ha intervistato l’ex concorrente del GF Vip Andrea Denver. Tra loro emerge una forte complicità.

Adriana Volpe ha intervistato ad “Ogni Mattina“, il nuovo programma quotidiano che conduce su Tv8 insieme ad Alessio Viola, il modello Andrea Denver. Sia la conduttrice che Denver hanno partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip e in molti attendevano questa ricca intervista.

LEGGI ANCHE -> Cosa c’è tra Adriana Volpe ed Andrea Denver? Lo svela lei | FOTO

LEGGI ANCHE -> GF VIP, Adriana Volpe in crisi con il marito: colpa di Andrea Denver?

Negli scorsi mesi il modello veronese Andrea Denver ha spesso definito Adriana Volpe come “la sua donna ideale“, nonostante la conduttrice sia sposata da anni con l’agente immobiliare Roberto Parli. Durante l’intervista tra i due non sono mancate battutine e sguardi complici, che hanno fatto impazzire i fans, tanto da far finire entrambi i loro nomi in trend topic su Twitter. Con Adriana, Andrea ha ripercorso i suoi esordi nel mondo della moda, le amicizie con Madonna e Paris Hilton e la relazione con l’attuale fidanzata, la modella Anna Wolf. I due non si vedono da oltre sei mesi a causa del Coronavirus e Andrea ha rivelato che sono in crisi. “Questa distanza ci sta mettendo a dura prova ma stiamo resistendo“, ha confessato il modello.

LEGGI ANCHE -> Adriana Volpe confessa: “La nostra famiglia è stata messa in ginocchio”

Le dichiarazioni piccanti di Andrea Denver su Adriana Volpe

Andrea Denver ha parlato della sua relazione con la modella Anna Wolf, con la quale è insieme ormai da due anni. I due stanno affrontando delle difficoltà: “Non ci vediamo da sei mesi“, ha detto il modello. “Spero non ci siano problemi per quello che hanno scritto su di noi“, ha replicato Adriana Volpe. “No, assolutamente no. Anna sa che tu sei stata preziosa per me nella Casa del Grande Fratello Vip“, sostiene Denver. Nell’intervista non sono mancate le battutine sul loro presunto flirt: “Madonna non è il mio tipo esteticamente. Lei no, qualcun altro sì. Scherzo, scherzo, sai che mi piace scherzare“, ha aggiunto il modello. In studio è entrato poi il direttore di Novella2000, Roberto Alessi, che ha aggiunto carne sul fuoco: “Non guardarlo troppo che rimani immediatamente incinta eh“, ha detto alla conduttrice. La Volpe poi, andato via il gieffino, ha salutato il marito Roberto Parli e ha ricordato il loro anniversario per mettere a tacere le malelingue.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!