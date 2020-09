Matera e non solo, le location della serie tv Imma Tataranni: dove è girata la fiction Rai con Vanessa Scalera.

Giunge alla seconda stagione la serie Tv “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”, in onda su Raiuno in prima serata e interpretata da Vanessa Scalera, nel ruolo di un magistrato davvero molto coriaceo.

La serie televisiva di successo si basa sui racconti della scrittrice lucana Mariolina Venezia, che nei suoi romanzi ha dato appunto vita al sostituto procuratore Imma Tataranni. La location è facilmente riconoscibile: si tratta di Matera, città natale proprio della scrittrice.

Matera, la citta di Imma Tataranni: i luoghi della fiction Rai

Si tratta di una delle città più antiche al mondo, dove sono stati riscontrati insediamenti umani a partire dal Paleolitico e tra i Sassi che l’hanno resa nota al di là dei propri confini territoriali si svolgono le vicende del sostituto procuratore Imma Tataranni, interpretato appunto da Vanessa Scalera.

Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 1993 dall’Unesco e Capitale Europea della Cultura 2019, Matera fa da sfondo a tutte le vicende raccontate nella serie televisiva, mentre le stanze del tribunale sono state allestite in particolare il cinema comunale. Sono poi riconoscibili altri punti importanti della città lucana, come piazza Vittorio Veneto e il Palombaro lungo. Ma non è Matera l’unica location della fiction: la Basilicata è protagonista anche con le spiagge di Metaponto, uno dei mari più belli dell’intera costa ionica, in territorio di Bernalda.