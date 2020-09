Grignasco, muore un ciclista investito da un’auto: era gravissimo

A Grignasco, in provincia di Novara, è avvenuto un incidente bruttissimo in cui ha perso la vita un uomo in bicicletta. Era molto grave in ospedale.

Nel pomeriggio di lunedì 21 settembre è avvenuto un incidente automobilistico gravissimo a Grignasco, in provincia di Novara. Un uomo è stato travolto dall’auto ed è stato portato in ospedale in gravi condizioni.

Sulla strada provinciale 30, in direzione Romagnano Sesia, un uomo sui settanta anni è stato investito da un’automobile mentre pedalava. L’intervento del personale sanitario del 118 è stata celere, sono intervenuti sul posto e hanno soccorso l’uomo, per poi trasportarlo con codice rosso all’Ospedale Maggiore di Novara. L’uomo, un ciclista, è stato ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione.

Incidente nel novarese: l’uomo non sopravvive

In data odierna, invece, è stato comunicato che l’uomo sui 70 anni non ce l’ha fatta. Nonostante il tempestivo intervento del personale medico del 118 prima, e dei medici all’Ospedale Maggiore di Novara poi, è deceduto. Le sue condizioni, però, erano già parse molto gravi sin dall’inizio.

