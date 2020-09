Tragico incidente: padre di famiglia si schianta contro un’auto e muore

Arriva dal bresciano la terribile notizia. Un terrificante incidente ha stroncato la vita di un giovane padre di famiglia.

Per una famiglia queste sono ore di profondo e devastante lutto. A volare via troppo presto è stato Oliviero Bertelli, la cui vita è stata stroncata da un terribile e grave incidente. Scopriamo insieme che cosa è successo all’uomo.

Oliviero, un padre di famiglia di soltanto 53 anni, è spirato sabato pomeriggio, in data 19 Settembre. L’incidente che l’ha strappato via dalla vita terrena è avvenuto sulla Sp237 del Caffaro, lungo le strade di Brescia, che ancora una volta sono rimaste macchiate di sangue. Per l’uomo non c’è stato assolutamente niente da fare.

Bertelli stava viaggiando nella località Tre Capitelli, in territorio di Idro. L’uomo, operaio della Fondital, stava viaggiando in sella alla sua moto Yamaha. All’improvviso, il terribile schianto. Oliviero ha perso il controllo del mezzo, impattando contro un’Audi A6, impegnata in quel momento in una svolta. Il 53enne avrebbe secondo le ricostruzioni provato a frenare, ma è stato tutto inutile. L’uomo è stato disarcionato, e si è schiantato con tutta la parte posteriore della moto, morendo sul colpo.

Vani sono stati tutti i tentativi ad opera dei medici e dei volontari di rianimare la vittima. Per lui non c’è stato proprio niente da fare. L’uomo, marito di Paola e padre di Simone e Michela, è spirato immediatamente dopo l’impatto. Il conducente dell’Audi è fortunatamente rimasto illeso. L’elisoccorso era già stato fatto partire nel tentativo di salvare la vita di Oliviero. Sul luogo dell’incidente erano presenti ambulanze, Polizia e Vigili del fuoco, che ancora adesso sono impegnati nella ricostruzione dell’incidente.

Morte di Oliviero Bertelli, il paese in lutto dopo l’incidente

Ancora non sono state rese pubbliche la data e l’ora dei funerali. La salma di Oliviero è stata ricomposta ed è adesso nelle mani della famiglia. L’uomo era molto rispettato e conosciuto all’interno del paese, che al momento si trova interamente in lutto, e si stringe intorno alla famiglia.