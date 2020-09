Giuseppe Conte: “Mai stato in bilico e non sono inamovibile”

In un intervento con la stampa, il commento di Giuseppe Conte dopo le Regionali: “Mai stato in bilico e non sono inamovibile”.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso di un intervento nel day after il voto per le Regionali, chiarisce di non essersi mai sentito in bilico. Al contempo, spiega che non è comunque inamovibile dalla sua posizione.

“Questo modo di ragionare non mi appartiene”, sottolinea il premier riguardo alle varie voci che si sono susseguite in questi giorni. Alla prova del voto, il governo ha retto con un ampio margine dei Sì al referendum costituzionale e il Pd è riuscito a tenere tre Regioni, sebbene si prospettasse un “cappotto”.

Il commento di Giuseppe Conte sulle elezioni regionali

In ogni caso, il commento di Conte è chiaro: “Sono contento della squadra di Governo, sono soddisfatto della coesione e dell’impegno dei ministri. Anche il Pd non pone il tema del rimpasto, pone il tema dell’impegno sul Recovery Fund e su questo di ritroviamo perfettamente”. Colloquiando con i giornalisti a margine del Welfare Index Pmi di Generali, a Roma, il premier appare dunque sereno.

“L’Italia deve correre, dobbiamo lavorare nell’interesse generale”, dice ancora Giuseppe Conte, che fa gli auguri di buon lavoro a tutti i nuovi governatori eletti in queste ore. Quindi spiega che presto si lavorerà sulle modifiche ai decreti sicurezza, voluti dalla precedente maggioranza gialloverde.