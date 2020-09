Un cane aspetta padrone morto. L’uomo manca all’appello ormai da un decennio in quanto è morto, ma la fedeltà del suo animale è incrollabile.

Un cane fedele è protagonista di una storia che andrebbe illustrata in qualche libro o film. Infatti Negão, questo il nome del tenero quattrozampe in questione, ogni giorno è in attesa del suo amato padrone. Che però non farà mai più ritorno.

Infatti l’uomo è scomparso ben 10 anni fa ma da allora questo animale capace di dimostrare una emotività più di tante altre persone si mette pazientemente ad aspettare che possa avvenire il tanto desiderato ritorno. La vicenda arriva dal Brasile ed in particolare dalla città di Nuova Lima, nel popoloso stato di Belo Horizonte. Negão oramai è diventato anziano e l’ospedale della città è diventata la sua nuova casa.

Cane aspetta padrone, l’incredibile fedeltà di Negão

Al punto che molti membri del personale che lavora lì adesso lo accudiscono. La vicenda ha attirato l’interesse della stampa, ed ai media alcuni tra medici ed infermieri hanno confermato che tutti quanti adesso lo amano. Il nome Negão gli è stato dato proprio da loro, che non conoscevano come si chiamasse in origine. E Negão ha familiarizzato anche con molti pazienti. Adesso anche lui accusa dei problemi di salute. I lavoratori dell’ospedale hanno attuato una raccolta fondi allo scopo di poterlo curare per una patologia al fegato della quale soffre e per potergli trovare una nuova sistemazione dove potergli fare passare i suoi ultimi anni in serenità.

