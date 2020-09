Adua Del Vesco e Massimiliano Morra: la verità sulla fine della loro storia

Ecco tutto quel che c’è sapere sulla love story tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, dal fidanzamento alla definitiva rottura.

Due dei protagonisti assoluti del Grande Fratello Vip 5, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, in passato sono stati fidanzati e hanno avuto un’intensa relazione sentimentale, durata circa un anno e terminata con un’improvvisa rottura. I due hanno poi preso strade diverse, anche se certi ricordi bruciano ancora.

La tormentata relazione tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra

Il fatto è che Adua Del Vesco e Massimiliano Morra non si sono lasciati in ottimi rapporti, per usare un eufemismo. E proprio nel corso della prima puntata del Grande Fratello Vip 5 hanno avuto un duro faccia a faccia, dovuto anche alle vecchie ruggini.

E dire che sono ormai passati diversi anni dalla fine del fidanzamento tra i due attori, conosciutisi proprio sul set e travolti da un’irresistibile passione. La causa della rottura sentimentale sarebbe stata l’eccessiva gelosia di lui, sommata al suo carattere da “narciso”.

“Lui è una persona molto egoriferita, narcisista al massimo, pensa solo a se stesso”, ha rivelato la Nostra. “Io magari gli raccontavo una cosa profonda della mia vita e lui mentre parlavo si guardava allo specchio. Già da questo io dicevo come fosse possibile. Io non lo farei mai. Lui è così, ho imparato nella vita a non giudicare nessuno. Rispetto il suo carattere, però io sono diversa. Io rispetto il suo carattere ma sono diversa e voglio accanto a me persone diverse”.

Va da sé che, purtroppo, i due non sono rimasti in buoni rapporti, visto anche che poco dopo la separazione lei ha iniziato una chiacchierata storia con Gabriel Garko. La fredda reunion a cui si è assistito nella Casa gieffina ne è la prova.

