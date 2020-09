Adua Del Vesco, il dramma dell’anoressia: “Ho rischiato di morire”

L’attrice Adua Del Vesco ha alle spalle un dramma personale dal quale è uscita anche grazie a un nuovo amore.

“Pesavo 34 chili e volevo morire”. Non usa mezzi termini Adua Del Vesco quando racconta il dramma dell’anoressia vissuto sulla sua pelle. L’attrice ed ex di Gabriel Garko ha parlato con Silvia Toffanin nello studio di Verissimo del periodo più buio della sua vita rivelando come ne è uscita… anche grazie a un nuovo amore.

Il periodo più buio di Adua Del Vesco

“Mi sono ritrovata in un tunnel oscuro e purtroppo quando me ne sono accorta era un po’ troppo tardi” ha spiegato Adua Del Vesco. “Sono arrivata a pesare 32-34 chili. Ho rischiato la vita perché gli organi potevano smettere di funzionare da un momento all’altro, però non mi rendevo conto di quello che stavo rischiando. Anche perché forse morire era la mia volontà in quel momento. Passavo le mie giornate a letto a guardare il soffitto, non riuscivo a fare niente. Provavo la sensazione di morire da un momento all’altro. È bruttissimo, ma pensavo che quello fosse il mio destino”.

Il motivo? “Sono caduta in una profonda depressione che mi ha portato a questo – ha confessato l’attrice siciliana -. Sono stati i miei genitori a farmi capire che stavo molto male, io negavo. Quando l’ho fatto ho chiesto aiuto e ho trovato una struttura in Sicilia… Cercavo una perfezione estetica che non esiste e che mi stava portando alla morte. Poi, ero molto insicura e volevo assomigliare a molte ragazze che si vedono sui social, che sono tremendamente magre ma non sono sane”.

E ancora: “Questa malattia ti cambia tantissimo e ti fa diventare una persona che non sei. Ero priva di sentimenti: se vedevo mia madre piangere non provavo niente, ero diventata egoista e mi interessava solo di me stessa. Però questa esperienza mi ha reso una donna più forte e matura”. Poi, però, come accennato, nella vita di Adua Del Vesco è pian piano tornato il sereno, anche grazie a un nuovo amore: “Una persona che in realtà c’è sempre stata, mi ha aspettato per tanti anni e mi è stata vicino quando pesavo 34 chili: se non è amore questo non so cosa possa esserlo”.

