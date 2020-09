Massimiliano Morra, chi è: età, foto, lavoro e vita privata del gieffino Vip

Massimiliano Morra è un attore ed ex modello italiano. Scopriamo insieme tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Massimiliano Morra è un noto attore e modello molto amato dal pubblico, nonché uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Massimiliano Morra

Massimiliano Morra, all’anagrafe Gabriele Massimiliano Morra, è nato a Napoli il 30 luglio 1986, sotto il segno del Leone, è alto 1,87 m e pesa 80 kg… molti dei quali in muscoli! Dopo il diploma al Liceo Scientifico si è iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, optando per il corso di laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, e si è laureato nel 2014. Ha anche il brevetto di personal trainer. Attualmente vive tra Roma, dove ha la sua casa, e Napoli, dove risiede la sua famiglia a cui è legatissimo.

Dopo gli studi, Massimiliano Morra ha iniziato a lavorare come modello per vari stilisti famosi, tra cui Calvin Klein Jeans, Colt Jeand e Armata di Mare. Nel 2010 ha vinto il titolo di Il più bello d’Italia, mentre la prima esperienza come attore risale al 2013, quando ha esordito nella miniserie Pupetta – Il coraggio e la passione accanto a Manuela Arcuri, interpretando il boss Michele De Nicola. Nello stesso anno è stato co-protagonista di Baciamo le mani – Palermo New York 1958 accanto a Sabrina Ferilli e Virna Lisi.

Nel 2014 Massimiliano Morra è stato invece tra i protagonisti della seconda stagione de Il peccato e la vergogna, dopo di che ha interpretato Ramon Novarro nella miniserie TV Rodolfo Valentino – La leggenda, è stato co-protagonista della miniserie Furore – Il vento della speranza e ha preso parte a Non è stato mio figlio, Il bello delle donne… alcuni anni dopo. E ancora: nel 2016 ha recitato nella seconda stagione di Furore – Il vento della speranza e nel 2018 è stato concorrente di Ballando con le stelle.

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale, Massimiliano Morra ha avuto una storia nel 2014 con l’attrice Adua Del Vesco, conosciuta sul set di Furore, ma la relazione sarebbe finita a causa della grande gelosia di lui. Oggi invece è fidanzato con Dalila Mucedero, una ragazza che lavora come modella ed è anche fashion designer, stando alla sua presentazione su Instagram. Nel 2018 gli era stata attribuita una presunta relazione con la ballerina di Ballando con le stelle Sara Di Vaira, ma entrambi hanno dichiarato che tra loro c’era solo una grande amicizia.

L’attore ha anche raccontato che durante la sua carriera ha subìto delle molestie da parte di un famoso produttore e conduttore televisivo, ma non ha mai avuto il coraggio di denunciarlo. Per il resto, si definisce una persona rispettosa, ma anche molto permalosa, che preferisce la tranquillità domestica ai riflettori della mondanità. Tra le sue più grandi passioni c’è il calcio (la squadra del cuore è il Napoli).

