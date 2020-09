Chi è Adua Del Vesco: età, foto, carriera e vita privata dell’attrice che in passato è stata anche la compagna di Gabriel Garko.

Adua Del Vesco nasce a Messina il 26 novembre del 1994 e il suo vero nome è Rosalinda Cannavò. Ragazza legata ai valori tradizionali ed alla famiglia, ha vissuto infanzia e adolescenza nella città dello stretto, ma compiuti i 18 anni si è trasferita a Roma per seguire il sogno di diventare un’attrice.

Leggi anche –> Adua Del Vesco: “Volevo morire, Gabriel Garko mi ha salvata” – VIDEO

Non passa molto tempo prima che qualcuno la noti e le assegni un piccolo ruolo nella fiction ‘L’onore ed il rispetto‘ (2012, proprio a 18 anni). Passano due anni prima che la si riveda in una nuova veste, questa volta recita ne ‘Il peccato e la vergogna‘, altra fiction di Mediaset, e nello stesso anno esordisce al cinema con ‘Sapore di te‘ di Carlo Vanzina. Seguiranno altre fiction ‘Non è stato mio figlio‘, ‘Furore – il vento della speranza‘, ‘Rodolfo Valentino-Le legenda‘ e ‘Il bello delle donne… Alcuni anni dopo‘. Nel 2018 torna a recitare al Cinema con un ruolo importante nel film di Paolo Sorrentino ‘Loro‘, nella pellicola che descrive l’ascesa al potere di Berlusconi, Adua recita nei panni di una giovanissima Veronica Lario.

Adua Del Vesco, la vita privata

Adua ha avuto una relazione burrascosa con l’attore Massimiliano Morra tra il 2013 ed il 2015, finita dopo che questo le ha tagliato con le forbici il vestiario in uno scatto di gelosia. Tra il 2015 e il 2016, nasce la relazione tra lei e Gabriel Garko, i due attori erano impegnati in quel periodo sul set di ‘Non è stato mio figlio’.

Finita anche con Garko la Del Vesco si è fidanzata con un ragazzo col quale stava già al liceo. Si chiama Giuliano e sul suo conto lei ha detto: “Nella mia vita c’è qualcuno. È una persona che in realtà c’è sempre stata, mi ha aspettato per tanti anni e mi è stata vicino quando pesavo 34 chili: se non è amore questo non so cosa possa esserlo”.

Visualizza questo post su Instagram Distance means so little when someone means so much… Un post condiviso da 𝐀𝐝𝐮𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐕𝐞𝐬𝐜𝐨 (@adua.del.vesco) in data: 10 Set 2020 alle ore 12:00 PDT

La Del Vesco è nel cast del Grande Fratello Vip dove incontrerà proprio l’ex Massimiliano Morra.