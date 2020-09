A seguito di una lite, un uomo imbraccia il proprio fucile ed uccide il vicino di casa. Subito dopo si dà alla fuga, autorità a caccia del killer.

È caccia all’uomo in Sardegna, con un uomo che uccide il vicino di casa per poi darsi alla fuga. La vittima aveva 44 anni ed è morta dopo avere ricevuto un colpo di fucile in pieno petto. Il delitto si è verificato nella località di Soleminis, in provincia di Cagliari, su di un tratto della strada comunale che risale per il Monte Arrubiu.

La zona sorge a breve distanza dal cimitero di Parteolla. Da quanto si apprende, il tragico epilogo sarebbe da ricondurre ad una discussione tra il killer e l’uomo da lui ucciso. Adesso indagano i carabinieri su quanto successo e le forze dell’ordine sono alla ricerca di chi ha aperto il fuoco. Il 44enne ha ricevuto immediato soccorso, con l’arrivo del personale medico del 118 giunto a seguito di una segnalazione. Ma la ferita inferta dalla fucilata esplosagli contro è risultata di una gravità troppo grande.

Uccide il vicino di casa, ora è latitante nei boschi

La morte è sopraggiunta all’incirca un’ora dopo il fatto, a seguito di un ricovero in codice rosso nel più vicino ospedale. I perché sul come mai l’assassino uccide il vicino di casa risiederebbero in una discussione sorta a causa di conflitti che hanno interessato i rispettivi pascoli. I due erano allevatori. Le autorità sono dell’idea che colui che ha sparato il colpo letale si stia nascondendo nella fitta vegetazione della zona. Per quanto riguarda il cadavere, l’autorità giudiziaria ne ha disposto il trasferimento nell’Istituto di Medicina Legale per lo svolgimento di una autopsia.

