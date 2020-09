Donna incinta uccisa | massacrata di botte dal fidanzato pugile | FOTO

Un uomo pesta la compagna che aspettava il loro terzo figlio, la donna incinta uccisa a suon di botte dopo una tremenda agonia.

C’è profondo sgomento per il caso di una donna incinta uccisa dal proprio compagno. La vittima si chiamava Micaela Sabrina Zalazar. Aveva 28 anni e si trovava al quarto mese di gravidanza. Nelle prime ore di domenica 13 settembre 2020 il suo fidanzato, Renzo Pancera, l’ha massacrata di botte fino a toglierle la vita.

La donna incinta uccisa ha ricevuto soccorso in un ospedale di Buenos Aires, capitale dell’Argentina. Ma le lesioni riscontrate erano di una gravità troppo elevata per consentire al personale medico di poterle salvare la vita. E così lei è morta nel letto dove era ricoverata. Tra le ferite riscontrate c’erano la milza completamente spappolata ed una vasta emorragia interna. La polizia ha scoperto solo in un secondo momento che il responsabile di tutto sembra proprio essere il suo compagno, un pugile dilettante, ora in stato di arresto.

Donna incinta uccisa, arrestato il fidanzato: i due litigavano spesso

Quest’ultimo, 25 anni, deve ora difendersi dalle accuse importanti di omicidio volontario e di aborto in competizione reale. Gli inquirenti hanno preso possesso del telefono cellulare dell’assassino, ancora presunto nonostante gli indizi di colpevolezza nei suoi confronti appaiano evidenti. Per quanto riguarda la povera Micaela, la morte è sopraggiunta dopo più di un giorno di tremenda e dolorosa agonia. La coppia aveva già altri due figli e ce n’era un terzo in arrivo. Ma sembra che da diverso tempo i due non si amassero più come prima e che i litigi avvenissero in modo frequente.

