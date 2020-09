Un uomo assalta un religioso in piazza a Como, per la vittima non c’è niente da fare. Il prete ucciso aiutava da anni gli extracomunitari.

Dramma a Como, con un prete ucciso in strada. La vittima si chiamava don Roberto Malgesini ed aveva 51 anni. Di mattina presto, martedì 15 settembre 2020, il religioso ha subito l’assalto da parte di un uomo proprio nel centro della città lombarda, in piazza San Rocco.

L’assalitore è un cittadino di origine straniera, che ha colpito più volte don Malgesini con un coltello. Successivamente l’extracomunitario si è recato alla più vicina stazione dei carabinieri per costituirsi ed ammettere quanto di terribile commesso. Il prete ucciso da molto tempo si prodigava proprio per dare aiuto agli stranieri che arrivavano in Italia e che avevano urgente bisogno di aiuto. Tra l’altro questo delitto ha avuto luogo a breve distanzia dalla parrocchia della quale la vittima era titolare.

Prete ucciso, l’assassino si è costituito: ignoti i motivi dell’assalto letale

Il sacerdote ha rimediato delle ferite troppo gravi per consentire al personale medico del 118 di poterlo salvare. I soccorritori purtroppo hanno trovato don Malgesini già morto in strada al loro arrivo. Indaga su quanto di terribile avvenuto la Squadra Mobile della polizia di Como, unitamente ai carabinieri che hanno raccolto la testimonianza dell’assassino. Non si conoscono ancora le cause di questo orribile avvenimento. Si pensa che l’immigrato abbia ceduto ad uno scatto d’ira per una possibile richiesta di natura economica avanzata al sacerdote, che però potrebbe avere opposto un no.

