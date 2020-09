Pablo Trincia, addio a Chi l’ha visto? e alla tv: cosa sta succedendo

Pablo Trincia ha detto addio nelle ultime ore a Chi l’ha visto? L’annuncio ufficiale è arrivato dallo stesso giornalista su Twitter

Ancora un addio improvviso sulle reti Rai. Il giornalista Pablo Trincia non sarà più presente durante il programma di Rai3 Chi l’ha visto? L’annuncio è arrivato direttamente dal suo profilo Twitter. Dopo l’esperienza a Le Iene è diventato un collaboratore della trasmissione condotta da Federica Sciarelli. Al momento non si conosce il suo futuro, ma il suo post su Instagram fa intendere che ben presto tornerà di nuovo in scena: “Goodbye e grazie, Chi L’ha Visto. Bellissima esperienza, anche se breve! Un abbraccio a tutti gli splendidi colleghi che ho incrociato e a Federica Sciarelli, che ha creduto nel mio lavoro. A breve mi dedicherò a un nuovo progetto [per ora top secret 😎]”.

Pablo Trincia, le novità sul futuro

