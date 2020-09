Dove si può ancora fare il bagno a settembre fino alla fine del mese?

Luoghi dove si fa il bagno anche a fine settembre. Dove andare per le vacanze in bassa stagione?

Se ancora non siete andati in vacanza e state progettando le ferie per i prossimi giorni o per fine settembre troverete un’Italia pronta ad accogliervi. Quest’estate è stata molto particolare per via dell’emergenza Coronavirus, ma non disperate, finito il grande afflusso di turisti di agosto, il nostro Paese offre ancora molte possibilità per viaggiare e per fare il bagno a settembre. Già, perché se non avete voglia di visitare città troppo affollate, una vacanza al mare fino a fine mese è possibile. Basta scegliere la meta giusta.

Bagno al mare a settembre: dove andare?

Dove si può ancora fare il bagno a settembre? Dove andare in vacanza a fine settembre? Sono queste alcune delle domande che i viaggiatori di questo periodo dell’anno si stanno ponendo. Partendo dal presupposto che l’Italia resta il Paese più sicuro per una vacanza in questo terribile periodo di Coronavirus, vediamo alcune località pefette per fare il bagno fino a fine settembre.

Sicilia : una delle isole maggiori della nostra bellissima Italia è anche la più a sud e quindi le temperature restano sempre piuttosto elevate. Il clima mediterraneo è perfetto per regalarsi una vacanza qui a settembre e per fare il bagno. Ci sono moltissime spiagge libere e anche molte isolate da poter sfruttare per rilassarsi senza essere in luoghi affollati. Inoltre, unitamente ad un bel bagno al mare a settembre, in Sicilia potrete godervi panorami pazzeschi, arte e cultura ad ogni angolo e soprattutto buonissimo cibo.

: una delle isole maggiori della nostra bellissima Italia è anche la più a sud e quindi le temperature restano sempre piuttosto elevate. Il clima mediterraneo è perfetto per regalarsi una vacanza qui a settembre e per fare il bagno. Ci sono moltissime spiagge libere e anche molte isolate da poter sfruttare per rilassarsi senza essere in luoghi affollati. Inoltre, unitamente ad un bel bagno al mare a settembre, in Sicilia potrete godervi panorami pazzeschi, arte e cultura ad ogni angolo e soprattutto buonissimo cibo. Liguria : ci spostiamo al nord, ma anche qui, data la conformazione della regione il bagno a settembre si può fare. Complice questa ondata di caldo anomala, possiamo goderci uno spettacolare periodo di vacanza al mare e in spiaggia. Gli stabilimenti qui restano aperti fino ai primi di ottobre, quindi potreste anche trovare una spiaggia attrezzata. In alternativa, anche in questo caso, ci sono calette e zone meravigliose tutte da scoprire. Non dimenticate che la montagna è a pochi passi da voi e quindi potreste anche pensare di fare un po’ di trekking.

: ci spostiamo al nord, ma anche qui, data la conformazione della regione il bagno a settembre si può fare. Complice questa ondata di caldo anomala, possiamo goderci uno spettacolare periodo di vacanza al mare e in spiaggia. Gli stabilimenti qui restano aperti fino ai primi di ottobre, quindi potreste anche trovare una spiaggia attrezzata. In alternativa, anche in questo caso, ci sono calette e zone meravigliose tutte da scoprire. Non dimenticate che la montagna è a pochi passi da voi e quindi potreste anche pensare di fare un po’ di trekking. Calabria: anche qui fare ancora il bagno a settembre è praticamente un obbligo! Le spiagge e i panorami sono meravigliosi e mozzafiato. Tutti da scoprire insomma. Dove andare al mare in Calabria? Praticamente ovunque, sta a voi scegliere quale location vi aggrada maggiormente.