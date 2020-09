Coronavirus, Sileri svela: “Il vaccino arriverà nella prima metà del 2021”

Novità importanti per quanto riguarda il vaccino per il Coronavirus. Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha svelato quando arriverà

Tutti aspettano il vaccino per Coronavirus per tornare alla vita di tutti i giorni. Così il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha svelato quando potrebbe arrivare: “Sono ottimista, ma sono realista: non ci sarà prima della metà del 2021. La normalità si avrà quando il coronavirus cambierà forma a noi favorevole”. Poi ha aggiunto indicazioni molto chiare: “Il virus colpisce gravemente gli anziani e chi ha patologie già esistenti: dobbiamo continuare a proteggere loro. Per l’isolamento il compromesso potrebbe essere sette giorni tra isolamento e poi nuovo tampone”.