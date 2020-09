Coronavirus, un presidente di Serie A positivo: ufficiale De Laurentiis

Ancora non ci sarebbero conferme ufficiali sul nome del presidente della Lega Serie A, risultato positivo al Coronavirus: è Aurelio De Laurentiis

Ancora non ci sarebbero conferme ufficiali, ma come svelato dall’edizione de “La Repubblica” un presidente della Lega Serie A è risultato positivo al Coronavirus. Pochi minuti fa, inoltre, il portale Ilnapolista ha svelato l’indiscrezione riguardante Aurelio De Laurentiis. Potrebbe essere proprio il numero uno del club partenopeo ad essere stato contagiato: inoltre, non sarebbe asintomatico e nei giorni scorsi anche un dirigente del Napoli. L’ufficialità è arrivata pochissimi minuti fa con il comunicato:

“La SSC Napoli comunica che il Presidente Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri”.

Coronavirus, ufficiale De Laurentiis: il comunicato del Napoli

L’indiscrezione, poi confermata dal Napoli, avrebbe messo già in allarme gli altri presidenti di Serie A, che hanno partecipato alla riunione di Lega avvenuta proprio nelle scorse ore. Ancora un caso di contagio in massima serie con il campionato che riprenderà con l’inizio della nuova stagione tra pochissimi giorni. Il futuro resta così incerto che sarebbe sempre difficile fare una previsione in vista della prossima stagione.