Ha un infarto mentre guida: l’auto travolge una scolaresca

Alunni e genitori sono rimasti feriti dopo che un conducente ha avuto un infarto e la sua auto ha invaso il marciapiede a ridosso di una scuola elementare di Londra.

Attimi di paura oggi pomeriggio, poco dopo le 15 (ora locale), davanti a una scuola elementare di Londra. Bambini e genitori sono rimasti feriti dopo che un’auto è salita sul marciapiede: il conducente, colpito da un infarto, ha perso il controllo della vettura che ha così rischiato di fare una strage.

I servizi di emergenza sono prontamente intervenuti sul posto, a Earlsfield, sud-ovest di Londra. La Polizia locale ha confermato che il veicolo si è scontrato con “un certo numero di bambini e due genitori” proprio al momento dell’uscita dalla Beatrix Potter School. Per fortuna, però, non ci sono vittime.

La tragedia sfiorata dopo l’infarto al volante

Un bambino ha subìto quella che si pensa sia una frattura alla gamba, ma non si ritiene che abbia riportato ferite potenzialmente letali. Quanto al conducente dell’auto, dopo il malore ha ripreso i sensi e si è fermato sul posto, sotto choc per quanto accaduto. Un portavoce della Polizia ha precisato che “durante l’incidente è stato colpito anche un albero”. Non è stato eseguito alcun arresto, ma le indagini sono ancora in corso.

