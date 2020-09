Adolescente morto | Luca schiacciato a 13 anni in un incidente

Un letale incidente stradale si conclude con il ferimento di diverse persone. E purtroppo c’è anche uno sfortunato adolescente morto.

Un adolescente morto a seguito di un grave incidente stradale. È questo il tragico bilancio dello schianto avvenuto nella giornata di lunedì 7 settembre 2020 presso Faenza, in provincia di Forlì. Lui proveniva da Pontecurone, in provincia di Alessandria.

La vittima si chiamava Luca Bassi, aveva 13 anni e sedeva nella parte posteriore dell’auto al cui volante c’era il papà. Sul sedile anteriore del passeggero c’era anche la mamma dell’adolescente morto. Luca aveva anche la cintura di sicurezza. Purtroppo è avvenuto questo incidente, con altre cinque persone coinvolte oltre ai genitori. L’incidente avvenuto sulla Autostrada A14 Bologna-Taranto ha visto un maxi tamponamento che sarebbe partito da un tir condotto da un uomo di 52 anni proveniente da Mantova.

Adolescente morto, Luca schiacciato nell’abitacolo dell’auto

Uscito indenne dal tutto e sottoposto a test di rilevamento di sostanze alcoliche e stupefacenti nel sangue, quest’ultimo è risultato poi negativo. Il camion ha cozzato contro l’ultimo veicolo rimasto in una coda che si è formata davanti. Ovvero proprio la vettura con a bordo la famiglia Bassi. Il veicolo è stato spinto a mò di carambola contro la macchina che lo precedeva e sulla quale c’erano 5 persone in totale, restando schiacciato. Ad avere la peggio proprio il 13enne, con l’abitacolo che è diventato per lui una trappola mortale. Coinvolta poi anche una terza auto, con il suo conducente illeso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Stradale ed il personale medico del 118. Che purtroppo hanno trovato il povero Luca già privo di vita.

