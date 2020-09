Vite al Limite racconta le esperienze di persone con difficoltà legate al peso. La storia di Erica Wall è toccante e oggi lei appare molto diversa.

Vite al Limite, il programma che va in onda su RealTime, si occupa di persone che hanno problemi di obesità patologica. Erica Wall è una delle pazienti della quinta stagione, che ha coinvolto i telespettatori per la sua storia emozionante.

LEGGI ANCHE -> Vite al Limite, Holly Hager: chi è e quale è la sua drammatica storia

LEGGI ANCHE -> Vite al Limite, Ashley Taylor: chi è e qual è la sua storia

Erica Wall ha affrontato con coraggio e determinazione il suo percorso per il dimagrimento. La protagonista del sesto episodio della quinta stagione di Vite al Limite ha scelto di cambiare la sua vita, stufa di vivere col dolore, e ha chiesto aiuto alla clinica di Houston del dottor Nowzaradan. Arrivata a pesare 300 chili, la giovane originaria di Lompoc, in California, ha vissuto gran parte della sua vita relegata a letto a causa della sua obesità. Con un’infanzia difficile alle spalle, segnata dal bullismo, Erica ha raccontato di come persino suo padre si prendesse gioco di lei chiamandola “Godzilla“.

LEGGI ANCHE -> Vite al limite, Coliesa McMillian, 300 Kg, 4 figli e il dramma familiare

Erica Wall, com’è diventata oggi la protagonista di Vite al Limite

Sin dalla più tenera età Erica ha cercato conforto nel cibo ma, arrivata a 44 anni, si è resa conto di avere di fronte a sé una situazione ingestibile e insopportabile. Dopo aver perso la madre ha realizzato che era giunto il momento di dare una volta alla sua vita e per farlo ha chiesto aiuto al dottor Nowzaradan. Grazie all’equipe medica, la Wall si è sottoposta ad un delicato intervento di bypass gastrico, che le ha permesso di perdere 86 chili, arrivando così al peso di 214 kg. Inoltre, durante il programma la donna ha dovuto affrontare l’abbandono del suo fidanzato Jimmy, ma ha perseverato con il suo percorso di dimagrimento ed oggi sembra un’altra persona.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!