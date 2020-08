Vite al Limite, Holly Hager: chi è e quale è la sua drammatica storia

Holly Hager è una delle protagoniste delle ultime puntate andate in onda di Vite al Limite. Scopriamo insieme la sua drammatica storia.

Vite al Limite è oramai una delle trasmissioni più celebri all’interno di tutta la penisola. Il programma tratta della vita di numerosi protagonisti, tutti affetti da gravi problemi di obesità. I partecipanti chiedono aiuto al dottor Nowzaradan, riponendo nelle sue mani tutte le loro speranze per il futuro.

Il dietologo tenterà, in tutto il corso della puntata, di migliorare le abitudini alimentari dei suoi pazienti, portandoli gradatamente ad un notevole dimagrimento. Sono moltissimi i partecipanti ad aver dato una svolta alla loro vita, e sono altrettanti quelli che invece non ce l’hanno fatta. Una delle protagoniste delle ultime puntate trasmesse è Holly Hager. La sua drammatica storia ha fatto il giro del web, vediamola.

È afflitta da dipendenza da cibo, Holly Hager, dovuta principalmente ad eventi traumatici accaduti durante il corso della sua vita. Si è rivolta al dottor Nowzaradan determinata a risolvere i propri gravi problemi di obesità, e raccontando al pubblico la sua tragica storia. Il regime alimentare impostole dal dietologo ha dato però molti dei risultati sperati, regalando un po’ di serenità alla giovane Holly.

La Hager si è recata nella clinica di Nowzaradan all’età di 38 anni, pesando ben 248 chili. La sua dipendenza ha avuto inizio alla giovane età di soli 16 anni. Ai tempi dell’adolescenza la donna è stata vittima di un abuso sessuale, che non ha mai avuto il coraggio di denunciare. Il suo silenzio ha condotto Holly a sfogare tutto il suo malessere nel cibo, creando con quest’ultimo un rapporto malsano di tossica dipendenza.

Holly Hager lascia Vite al Limite soddisfatta: il suo percorso nel programma

La 38enne Holly Hager ha partecipato al programma Vite al Limite, partendo con un peso di ben 248 chili. La donna si è però mostrata subito determinata a perdere peso, collaborando con il dottor Nowzaradan al massimo delle proprie capacità. Proprio per questo, durante il suo percorso della durata di 12 mesi, è arrivata a perdere 108 chili, raggiungendo il numero 198 sulla bilancia. Il suo dimagrimento è stato eccezionale, e la donna è ritornata a casa sua, in Georgia, completamente soddisfatta e fiduciosa. Al momento, per motivi contrattuali riguardanti le riprese di Vite al Limite e Poi, Holly non può mostrarsi sui social, ma siamo tutti curiosi di scoprire il suo ulteriore cambiamento da qui a qualche altro mese.