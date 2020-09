Addio a Ethan Peters: star di Youtube stroncata a 17 anni dall’overdose

Ethan Peters, youtuber e influencer, è morto a soli 17 anni: secondo alcune fonti sarebbe stato stroncato da un’overdose di Xanax.

Ethan Peters, meglio noto come Ethan is Supreme, famosissimo youtuber, influencer e make-up artist americano, è morto a soli 17 anni. Secondo quanto riportato da diverse fonti, il giovane sarebbe stato vittima di un’overdose di Xanax. E’ stato suo padre, Gerald Peters, a confermare la tragica notizie ieri a Fox News, dopo averlo trovato nella sua camera da letto senza vita.

La tragica morte di Ethan Peters

Ethan Peters, nato in Texas nel 2003, aveva iniziato la sua carriera nel mondo dei social network nel 2016, a soli 13 anni, e aveva debuttato su YouTube il 24 aprile 2017. Già nel 2019 poteva vantare oltre 500.000 follower su Instagram e oltre 140.000 abbonati al suo canale di video.

“La cultura dell’annullamento in cui ci troviamo gli pesava sul cuore” ha dichiarato il padre di Ethan Peters dopo il ritrovamento del giovane privo di vita, intorno alle 11:00 di ieri mattina. E’ lo stesso genitore a sostenere l’ipotesi della morte per abuso di sostanze stupefacenti. “Non voleva altro che ispirare, far ridere la gente e spingere i confini di ciò che è accettabile nel nostro mondo per tutti i giovani…- ha aggiunto -. Era un’anima gentile, che accettava tutti per quello che erano…”

La migliore amica di Ethan Peters e collega star di Instagram, Ava Louise, ha raccontato su Twitter che il giovane soffriva di una vera e propria dipendenza da droghe e farmaci, dovuta alla forte pressione indotta dalla sua popolarità: “La dipendenza è una malattia….” ha scritto la ragazza, lanciando un appello affinché non si ripetano tragedie come questa: “Tira fuori i tuoi amici dalla droga prima che sia troppo tardi. Ethan una settimana fa mi ha detto che voleva aiuto. Vorrei averlo costretto, vorrei avergli urlato contro, vorrei non avergli lasciato prendere le pillole davanti me. Questo dolore è assurdo”.

Le ha fatto eco Sl04n, altra cara amica di Ethan, lei pure influencer e youtuber: “Ethan Peters alias Ethan is Supreme è morto a 17 anni per un’apparente overdose da Xanax. Ha preso alcune decisioni sbagliate in passato, ma nessuno merita di perdere la vita per le proprie dipendenze…”.

