La classifica dei 100 gruppi editoriali più seguiti in Italia: Web365 al settimo posto, sale di una posizione.

Web365 cresce ancora, il gruppo editoriale di cui fa parte Viagginews.com a luglio arriva al settimo posto nella classifica redatta da Comscore e pubblicata da Primaonline, sito specializzato in comunicazione. E’ motivo di grande orgoglio per la nostra redazione fare parte del gruppo Web365 che si dimostra giorno dopo giorno sempre più apprezzato dagli utenti online. Sono sempre di più coloro che ci riconoscono infatti affidabilità e competenza e i numeri della classifica lo dimostrano.

Web365 comprende circa 30 siti fra magazine tematici, quotidiani, testate sportive e informative tra cui ricordiamo oltre a noi di Viagginews.com, Calciomercato.it, Chedonna.it, Chenews.it, Amoreaquattrozampe.it e molti altri. Web365 è una realtà che con serietà e professionalità si è imposta sul mercato editoriale italiano. Nel giro di pochi anni Web365 è diventato infatti uno dei gruppi editoriali più seguiti in assoluto Italia. E continua a crescere, scalando posizioni e rivelandosi un punto di riferimento nel panorama dei media italiani.

Web365 i motivi del successo

Questo successo non arriva per caso o per una serie di fortunati eventi, ma è frutto del gran lavoro che si cela dietro ogni sito o testata che fa parte di questo gruppo. Web365 ha saputo infatti forse più di altri rispondere alle sfide continue che il web mette di fronte ogni giorno. Non ha avuto paura di assumersi responsabilità e di lavorare con umiltà, mostrando sempre e in ogni circostanza, enorme rispetto per l’utente.

L’obiettivo di Web365 è quello di dare un’informazione completa, affidabile e tempestiva, senza fronzoli e senza interessi alcuno. Perché è questo che gli utenti vogliono, questo quello si chiede a un giornale, a una rivista, a un sito.

Se Web365 è oggi al settimo posto in Italia ed ha superato quotidiani come SkyTg24, La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero e tanti altri è anche per merito dell’ambiente di lavoro. A fianco infatti della competenza e della professionalità, Web365 si contraddistingue per le dinamiche e per le relazioni: umanità e sostegno ad ogni collaboratore e ad ogni idea, libertà creativa e un’indispensabile voglia di crescita. A Web365 l’ambizione prende la forma di un abbraccio fraterno che porta in alto.

L’audience dei siti internet

Le analisi di Comscore rivelano i dati della cosiddetta digital audience, ovvero svelano i comportamenti degli utenti su internet. Si scoprono così quali sono i siti maggiormente visitati in Italia e ciò che più interessa. Un argomento quanto mai importante e cruciale per il futuro del nostro Paese: sugli schermi dei pc e degli smartphone corre infatti la nostra libertà, corrono le nostre scelte elettorali, corre il nostro futuro.

Il web è per molti l’unica fonte di informazione, specie per la popolazione under 30, e ciò obbliga i media che lavorano su internet ad un’ulteriore assunzione di responsabilità. Sul web la comunicazione corre veloce, non c’è spazio per gli errori e quelli che vengono commessi raramente vengono perdonati. Ogni passo viene screenshottato e si finisce trend topic su twitter in pochi minuti.

La classifica di luglio 2020: Web365 nella top ten

A Luglio 2020 l’audience di internet è ulteriormente aumentata: rispetto a giugno del 3% e rispetto all’anno precedente del 5%. Tradotto in numeri significa che 40 milioni di persone in Italia nel mese di luglio 2020 hanno cercato informazione sul web. Considerando che nel nostro Paese ci sono 60 milioni di abitanti, vuol dire che più della metà si informa tramite siti internet. In quest’ultimo mese gli argomenti di maggiore interesse sono stati il meteo, i motori e i viaggi (e questo ci fa molto piacere, ovviamente!).

Nella top 100 dei media più seguiti in Italia pubblicata da Comscore troviamo al primo posto il gruppo Citynews con le edizioni locali dei giornali Today, poi Fanpage e Evolution Adv. Al settimo posto c’è il nostro gruppo editoriale Web365 con oltre 18 milioni di visitatori unici e un incremento dell’1% rispetto al mese precedente che si traduce in una posizione in più scalata di questa classifica. Sfogliando la classifica troviamo poi al nono posto il Fatto Quotidiano, al decimo il Messaggero, al 15esimo posto SkyTg24; al 28esimo Adnkronos; al 32esimo Rai News e al 35esimo Ansa.

Ogni giorno vedere aumentare il numero dei nostri lettori ci inorgoglisce e ci fa lavorare ancora più alacremente. Vogliamo essere infatti pronti per ogni nuova sfida che il futuro ci presenterà perché lo sappiamo il futuro è già adesso ad ogni nuovo click.

Cinzia Zadro e Francesco Baglio