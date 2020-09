Uomini e Donne, Maria De Filippi va su tutte le furie: attacco al cavaliere

Un’uscita davvero infelice per il cavaliere che ha mandato in tilt anche Maria De Filippi: la critica della conduttrice di Uomini e Donne

Tutto pronto anche per la nuova edizione di Uomini e Donne. Da poche ore sono terminate le prime registrazioni del nuovo format del programma di Canale5 con Maria De Filippi che è andata su tutte le furie attaccando il cavaliere Nicola. Come svelato dalla fanpage Instagram Uominiedonneclassicoeover, al centro dello studio c’erano le dame Valentina D., ex di Armando Incarnato, Carlotta e un’altra dama: le tre donne sono uscite tutte con Nicola, che nel frattempo ha giudicato negativamente un suo vecchio amore. E così la stessa De Filippi lo ha ripreso subito per la sua brutta uscita. E siamo soltanto agli inizi della nuova stagione di Uomini e Donne con le prime incomprensioni.

Leggi anche –> Crisi Giulio Raselli Giulia D’Urso: parla la coppia



Leggi anche –> La nuova tronista è Sophie Codegoni: conosciamola meglio



Uomini e Donne, la critica di Maria De Filippi

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Inoltre, come rivelato dalla stessa pagina Instagram ci sarebbe stato anche uno scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Uno scontro davvero incredibile che ha scaldato anche gli spettatori in studio. Successivamente la stessa dama torinese ha litigato con il suo ex cavaliere Nicola Vivarelli. Infine, c’è tanta attesa per la presenza anche di Riccardo Guarnieri e Ida Platano ad Uomini e Donne Over, ma i due non erano presenti all’ultima registrazione come svelato dall’account Instagram: in tanti aspettano un confronto acceso tra l’ormai ex coppia. Ancora pochi giorni, poi partirà ufficialmente la nuova edizione del programma di Canale5 con novità in vista e nuovi amori possibili.